Sinner-Lehecka finale Miami 2026 | a che ora e dove vederla in diretta tv e in streaming

Domenica 29 marzo, alle ore 21 circa, si giocherà la finale del Masters 1000 di Miami all'Hard Rock Stadium. In campo ci saranno Jannik Sinner e Jiri Lehecka, che si sfideranno per il titolo. La partita sarà trasmessa in diretta in televisione e in streaming.

Jannik all'Hard Rock Stadium sfida il tennista ceco nel match che vale il titolo del 1000 in Florida e il Sunshine Double, nove anni dopo Roger Federer Jannik Sinner, domenica 29 marzo, non prima delle 21 ora italiana, all'Hard Rock Stadium sfiderà nella finale del Masters 1000 di Miami il ceco Jiri Lehecka. Al momento le previsioni del tempo per l'orario di inizio del match sono davvero pessime e si temono variazioni dell'orario di inizio a causa delle forti precipitazioni previste. TrentoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Sinner-Lehecka, finale Miami 2026: a che ora e dove vederla in diretta tv e in streaming Articoli correlati Leggi anche: Sinner-Lehecka oggi in finale al Miami Open 2026, a che ora si gioca e dove vederla in TV Leggi anche: A che ora Sinner-Lehecka, Finale ATP Miami 2026: programma, tv, streaming Aggiornamenti e notizie su Sinner Lehecka finale Miami 2026 a che... Temi più discussi: Sinner-Lehecka, la finale domenica alle 21 su Sky; Miami LIVE Sinner-Lehecka: dalle 21 la cronaca in diretta della finale; Miami, incognita maltempo sulla finale Sinner-Lehecka. A che ora si gioca; Atp Miami, quando gioca Sinner in finale | Orario e dove vederla in tv e streaming. Sinner-Lehecka oggi in finale al Miami Open 2026, a che ora si gioca e dove vederla in TVJannik Sinner sfida il ceco Jiri Lehecka nella finale del Masters 1000 di Miami. Si gioca alle ore 21, i precedenti tra i due tennisti e perché la partita non sarà trasmessa in diretta TV in chiaro, m ... fanpage.it Quando si gioca la finale Sinner-Lehecka al Miami Open 2026: data e orario dell’incontroJannik Sinner e Lehecka scenderanno in campo nella finale del Miami Open domenica 29 marzo, la partita che designerà il vincitore del Master 1000 di Miami ... fanpage.it Sinner-Lehecka, finale Masters 1000 Miami: orario, quando si gioca e dove vederla in tv - facebook.com facebook #Sinner-Lehecka, finale Masters 1000 Miami: orario, quando si gioca e dove vederla in tv x.com