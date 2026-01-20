Giorno libero ma Leao si allena È un nuovo Rafa abituiamoci | le 5 novità nel suo gioco

Nonostante il giorno di riposo, Rafael Leao si allena regolarmente a Milanello, mostrando un nuovo approccio al gioco. In un mese, il portoghese ha maturato cambiamenti significativi, migliorando la capacità di segnare di testa, gestire gli assist di tocco e attaccare con più decisione la linea. Queste cinque novità ne evidenziano la crescita, confermando il suo ruolo fondamentale nel team e la volontà di evolversi costantemente.

È stato avvistato un ragazzo con le treccine a Milanello. Rafa Leao stamattina è stato al centro sportivo, nonostante Allegri avesse dato il lunedì e il martedì liberi alla squadra. Ha sbagliato data? Ma no, Leao ci tiene e sa di avere bisogno di lavoro supplementare per recuperare dall'infortunio, evitare un problema di pubalgia e farsi trovare al massimo appena possibile. Così, è salito a Milanello dove ha fatto un allenamento personalizzato. C'erano lui e i due infortunati, Gimenez e Saelemaekers. Rafa si è fatto male a Torino l'8 dicembre, ha preso una pausa, è tornato ma si vede, non è al 100%. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Nel match tra Cagliari e Milan, il risultato di 0-1 è stato deciso ancora una volta da Rafa Leao, autore di un gol importante.

Buone notizie per Allegri: Leao in gruppo. Può tornare con il Verona

