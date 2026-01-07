Dopo Stranger Things, il modo di concepire le serie TV sta cambiando. Non si tratta più soltanto di nuove storie, ma di un approccio diverso alla visione, che coinvolge il pubblico in modo più profondo. Alcuni titoli diventano simboli culturali, influenzando il linguaggio, il ritmo e le aspettative. Questo nuovo modo di guardare la TV rappresenta un’evoluzione nel rapporto tra spettatore e contenuto, trasformando le serie in fenomeni condivisi e duraturi.

Ci sono serie che non si limitano a intrattenere, ma finiscono per definire un’epoca, imponendo un lessico, un ritmo, un immaginario condiviso. È successo con Friends, che ha cristallizzato l’idea di comunità urbana come rifugio emotivo, ed è successo con Sex and the City, che ha cambiato il modo di raccontare il desiderio, il lavoro e l’identità femminile nella cultura pop. Più recentemente, Squid Game ha dimostrato che il centro della narrazione globale non era più l’Occidente, ma un’Asia capace di parlare al mondo attraverso la violenza simbolica del capitalismo. In questo stesso solco si inserisce Stranger Things, che ha fatto qualcosa di ancora più raro: trasformare la nostalgia in una grammatica emotiva condivisa, l’horror in un rito generazionale, l’infanzia in una lente per raccontare la perdita, la paura e la fine dell’innocenza. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Dopo Stranger Things: perché il nuovo culto non è una serie nuova ma un modo diverso di guardare la tv

