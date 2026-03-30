Sinner fa piangere Gerry Armstrong a Miami | So che per te non è mai stato facile Grazie davvero

Durante la cerimonia di premiazione a Miami, Jannik Sinner ha rivolto alcune parole a Gerry Armstrong, storico supervisor ATP che si avvia alla pensione. In particolare, il tennista italiano ha ringraziato Armstrong per il suo ruolo e ha espresso apprezzamento per il supporto ricevuto nel corso della carriera. La scena ha suscitato un'emozione evidente tra il pubblico presente.