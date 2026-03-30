Sinner fa piangere Gerry Armstrong a Miami | So che per te non è mai stato facile Grazie davvero
Durante la cerimonia di premiazione a Miami, Jannik Sinner ha rivolto alcune parole a Gerry Armstrong, storico supervisor ATP che si avvia alla pensione. In particolare, il tennista italiano ha ringraziato Armstrong per il suo ruolo e ha espresso apprezzamento per il supporto ricevuto nel corso della carriera. La scena ha suscitato un'emozione evidente tra il pubblico presente.
Nel discorso per la vittoria al torneo di Miami, Jannik Sinner dedica parole speciali a Gerry Armstrong, storico supervisor ATP prossimo alla pensione. L'emozione e le lacrime dell'ufficiale di gara per il bellissimo omaggio del campione azzurro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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