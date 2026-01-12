Dorothea Wierer | Non scambierei mai vita con Sinner mi fa troppa paura Selvaggia Lucarelli

Da fanpage.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dorothea Wierer, campionessa di biathlon e protagonista delle prossime Olimpiadi di Milano Cortina, ha condiviso la sua opinione sulla vita di Jannik Sinner. In un’intervista, ha sottolineato le differenze tra le due discipline e ha spiegato perché preferisce mantenere la propria routine, anche di fronte alle sfide del suo sport. Le sue parole riflettono un’attenta riflessione sul valore della propria carriera e delle scelte di vita.

Dorothea Wierer, campionessa del biathlon azzurro attesissima alle Olimpiadi di Milano Cortina, spiega perché non scambierebbe mai la sua vita con quella di Jannik Sinner. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Dorothea Wierer: «Non cambierei mai la mia vita con quella di Sinner»

Leggi anche: Valeria Marini fa dietrofront e chiede scusa a Selvaggia Lucarelli: “Volevo essere ironica, sono risultata antipatica”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

dorothea wierer scambierei vitaDorothea Wierer: “Non scambierei mai vita con Sinner, mi fa troppa paura Selvaggia Lucarelli” - Dorothea Wierer, campionessa del biathlon azzurro attesissima alle Olimpiadi di Milano Cortina, spiega perché non scambierebbe mai la sua vita con quella ... fanpage.it

dorothea wierer scambierei vitaDorothea Wierer: «Non cambierei mai la mia vita con quella di Sinner» - Paolo Brusorio su La Stampa intervista Dorothea Wierer, campionessa italiana del biathlon. ilnapolista.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.