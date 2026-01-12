Dorothea Wierer | Non scambierei mai vita con Sinner mi fa troppa paura Selvaggia Lucarelli

Dorothea Wierer, campionessa di biathlon e protagonista delle prossime Olimpiadi di Milano Cortina, ha condiviso la sua opinione sulla vita di Jannik Sinner. In un’intervista, ha sottolineato le differenze tra le due discipline e ha spiegato perché preferisce mantenere la propria routine, anche di fronte alle sfide del suo sport. Le sue parole riflettono un’attenta riflessione sul valore della propria carriera e delle scelte di vita.

Dorothea Wierer: «Non cambierei mai la mia vita con quella di Sinner» - Paolo Brusorio su La Stampa intervista Dorothea Wierer, campionessa italiana del biathlon.

Dorothea Wierer: «Non cambierei mai la mia vita con quella di Sinner» A La Stampa: «Non ha privacy che per me, invece, viene prima di tutto. Agli altri sport invidio il tifo, mi piacerebbe avere il tifo dei nostri tennisti. Anche se adesso hanno una pressione esa

Dorothea WIERER ha conquistato il terzo podio stagionale piazzandosi al terzo posto nell’inseguimento di Le Grand Bornand alle spalle della francese Lou Jeanmonnot e della finlandese Suvi Minkkinen. La veterana altoatesina ha mancato un solo bersaglio x.com

