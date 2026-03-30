Sinner e l' applauso di una tifosa speciale Lindsey Vonn | Congratulazioni Jannik

Durante una cerimonia recente, una nota ex sciatrice americana ha rivolto un caloroso applauso a un giovane tennista italiano, complimentandosi con lui per una sua prestazione. La stessa atleta sta attualmente seguendo un percorso di recupero dopo un infortunio subito ai Giochi di Milano Cortina. La scena si è svolta in un ambiente dedicato allo sport, con la tifosa che ha condiviso il suo entusiasmo pubblico.

"Congrats, Jannik!". Lindsey Vonn, ancora alle prese con la convalescenza dopo il grave infortunio rimediato nella discesa olimpica, fa i complimenti a Sinner sui social. Con una storia su Instagram in cui mostra di essere in salotto a guardare la finale di Miami del suo amico Jannik. Condividono la passione per gli sci (e per il tennis). Il primo incontro risale all'Us Open 2021. Sinner aveva raccontato che si alzava presto per andare a sciare da bambino per rientrare a vedere le gare della Vonn. Nel 2022 si sono incontrati per sciare insieme sulle piste di casa Sinner. "Ospitare Lindsey e sciare vicino alla mia città natale è un'esperienza che conserverò per molto tempo - scriveva Sinner sui social -. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner e l'applauso di una tifosa speciale, Lindsey Vonn: "Congratulazioni Jannik" Articoli correlati Dopo il brutto infortunio, il mondo viola è vicino a Lindsey Vonn, tifosa (speciale) della Fiorentina: “Riprenditi presto”Firenze, 8 febbraio 2026 – Era il 2019 quando la Fiorentina, sul proprio sito ufficiale, pubblicò un’immagine speciale: la fuoriclasse dello sci... Jannik Sinner fa un’eccezione per Lindsey Vonn dopo il dramma olimpico: “Ti sto pensando”Jannik Sinner sui social ha deciso di mandare un messaggio per l'amica Lindsey Vonn dopo il grave infortunio alle Olimpiadi invernali. Aggiornamenti e notizie su Lindsey Vonn L'invincibile Lindsey Vonn: «Non c’è niente nella mia vita di sfidante come lo sci. Come faccio a trovare gioia nelle cose normali?»Per la prima volta dal suo terribile incidente alle Olimpiadi del 2026, la leggenda dello sci americano parla a lungo di ciò che è realmente accaduto a Milano Cortina, dei cinque interventi chirurgici ... vanityfair.it Jannik Sinner fa un’eccezione per Lindsey Vonn dopo il dramma alle Olimpiadi: Ti sto pensandoJannik Sinner sui social ha deciso di mandare un messaggio per l’amica Lindsey Vonn dopo il grave infortunio alle Olimpiadi invernali. I due sono molto legati. Leggi le notizie in tempo reale. fanpage.it