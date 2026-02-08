Lindsey Vonn ha subito un brutto infortunio e ora riceve tanti messaggi di sostegno. La tifosa speciale della Fiorentina ha ricevuto parole di incoraggiamento da parte dei fan e della stessa squadra. La campionessa di sci, nota anche per il suo amore per il calcio, si sta riprendendo e i tifosi viola le augurano di tornare presto in forma. La Fiorentina, che nel 2019 le dedicò un’immagine con una maglia viola personalizzata, resta vicina a lei in questo momento difficile.

Firenze, 8 febbraio 2026 – Era il 2019 quando la Fiorentina, sul proprio sito ufficiale, pubblicò un’immagine speciale: la fuoriclasse dello sci Lindsey Vonn con una maglia viola personalizzata con il suo cognome e il numero 1. Questa la dedica della società: “Maglia speciale per la regina dello sci Lindsey Vonn, che ha ricevuto ed esposto con orgoglio la tenuta da gioco della Fiorentina con il numero 1, squadra di cui ha dichiarato più volte di essere simpatizzante.” Il legame con Firenze nasce da motivi familiari: la sorella della Vonn vive infatti nel capoluogo toscano insieme al compagno, e proprio loro hanno trasmesso alla sciatrice la passione per la squadra viola. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dopo il brutto infortunio, il mondo viola è vicino a Lindsey Vonn, tifosa (speciale) della Fiorentina: “Riprenditi presto”

Lindsey Vonn non molla e vuole ancora correre a Milano-Cortina.

Lindsey Vonn si è fatta male durante la discesa a Cortina.

