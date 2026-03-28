Sinner neutralizza anche Zverev a Miami domani la finale con Lehecka per il ‘Sunshine double’

A Miami, Jannik Sinner ha raggiunto la finale del Miami Open dopo aver sconfitto Alexander Zverev, che si trovava in buona forma. Domani si disputerà il match contro Lehecka, con l’obiettivo di conquistare il ‘Sunshine double’. La partita tra Sinner e Zverev si è conclusa con la vittoria dell’italiano, che si prepara ora alla sfida decisiva.

Miami, 28 marzo 2026 – Unstoppable, per usare la lingua locale. Inarrestabile. Jannik Sinner vola in finale al Miami Open dopo aver battuto anche un Alexander Zverev al top della forma. Nella notte italiana l’azzurro ha vinto in due set contro il tedesco nella semifinale del torneo Masters 1000 americano e ora punta al ‘ Sunshine double’ dopo aver conquistato già lo scettro di Indian Wells due settimane fa. L'ultimo a riuscirci è stato Roger Federer nel 2017. In finale domani (ore 21) troverà il ceco Jiri Lehecka, che ha superato Arthur Fils. Sinner ha chiuso i conti con Zverev in un'ora e 54 minuti di gioco: 6-3, 7-6 (4) il risultato finale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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