Pronostico e quote Jiri Lehecka – Jannik Sinner Finale Miami 29-03-2026 L’italiano punta al Sunshine Double nonostante… la pioggia

Da infobetting.com 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il match tra Jiri Lehecka e Jannik Sinner nella finale di Miami si svolge in condizioni di pioggia, mentre l’italiano mira a conquistare il “Sunshine Double” dopo aver vinto anche a Indian Wells. La partita rappresenta un’occasione per Sinner di portare a casa il suo primo doppio successo consecutivo in questi tornei, un risultato che non si verificava dal 2017, quando riuscì a ottenerlo Roger Federer.

Tutto lascia pensare che Jiri Lehecka non potrà fare abbastanza per impedire a Jannik Sinner di completare il “Sunshine Double”, ovvero vincere a Miami e a Indian Wells nello stesso anno, per la prima volta dal 2017, quando a farlo fu il grande Roger Federer. Andrebbe ad aggiungersi ad una lista prestigiosa che, oltre allo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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