Nella classifica ATP Race, Sinner e Alcaraz sono distanziati di soli 50 punti. Nel mese di marzo, Sinner ha vinto il torneo di Indian Wells e quello di Miami, entrambi ATP 1000.

Jannik Sinner ha aperto una splendida striscia di risultati postivi nel mese di marzo, trionfando al Masters 1000 di Indian Wells e al Masters 1000 di Miami. Una serie di affermazioni in due set che ha permesso al fuoriclasse altoatesino di lasciarsi alle spalle il ko in semifinale agli Australian Open e l’eliminazione precoce all’ATP 500 di Doha, ritrovando la forma dei giorni migliori e regalando grande spettacolo sul cemento statunitense. L’altoatesino ha messo in mostra tutte le sue qualità, tecniche e mentali, per completare questo percorso. Ci hanno provato i rivali a contrastarne le incedere, ma in un modo o nell’altro Jannik ha sempre trovato la soluzione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sinner e Alcaraz divisi da appena 50 punti nella classifica ATP Race!

Articoli correlati

Jannik Sinner avvicina Carlos Alcaraz nella ATP Race: la nuova classifica e come può cambiare a MiamiJannik Sinner occupa il secondo posto nella ATP Race, la graduatoria che prende in considerazione esclusivamente i risultati conseguiti durante la...

Jannik Sinner avvicina Alcaraz di prepotenza nella ATP Race! Può ricucire (quasi) tutto lo strappo a Miami: la classificaJannik Sinner ha aperto una splendida striscia di risultati postivi nel mese di marzo, trionfando al Masters 1000 di Indian Wells e spingendosi in...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sinner e Alcaraz divisi da appena 50...

Temi più discussi: Sinner e Alcaraz si alleneranno al Santiago Bernabeu: lo stadio del Real Madrid prestato al tennis per il Masters-1000; Corsa contro il tempo per Sinner! Montecarlo é dietro l’angolo: tabù terra da sfatare e obiettivo n.1; Tiafoe, l’altra America per Sinner: la dura infanzia, il talento grezzo e un’anima fuori schema; Sinner-Lehecka, rischio pioggia a Miami: cosa succede se la finale viene cancellata e il regolamento sui punti.

Sinner e Alcaraz divisi da appena 50 punti nella classifica ATP Race!Jannik Sinner ha aperto una splendida striscia di risultati postivi nel mese di marzo, trionfando al Masters 1000 di Indian Wells e al Masters 1000 di ... oasport.it

Il possibile distacco di Sinner da Alcaraz dopo Miami: l’ipotesi minima e massimaL'eliminazione dello spagnolo Carlos Alcaraz nel terzo turno dell'ATP Masters 1000 di Miami apre scenari interessanti nella corsa al numero 1 nel ranking ... oasport.it

Sinner celebra Bezzecchi e Antonelli: la domenica d'oro dello sport italiano, mentre la Nazionale si gioca il Mondiale e la sopravvivenza in uno stadio polveroso alla periferia di Sarajevo - facebook.com facebook

#Sinner si prende il Sunshine Double: la classifica Atp aggiornata, Jannik sorpassa Alcaraz se... x.com