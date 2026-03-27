Jannik Sinner avvicina Alcaraz di prepotenza nella ATP Race! Può ricucire quasi tutto lo strappo a Miami | la classifica

A marzo, il tennista italiano ha vinto il Masters 1000 di Indian Wells e si è qualificato per le semifinali del torneo di Miami, migliorando la sua posizione nella classifica ATP Race. Con questi risultati, si avvicina al suo avversario diretto nella classifica, che si trova in vantaggio di punti. La stagione sul cemento americano ha portato a un incremento dei punti e a un avvicinamento tra i due giocatori.

Jannik Sinner ha aperto una splendida striscia di risultati postivi nel mese di marzo, trionfando al Masters 1000 di Indian Wells e spingendosi in semifinale al Masters 1000 di Miami. Una serie di affermazioni in due set che ha permesso al fuoriclasse altoatesino di lasciarsi alle spalle il ko in semifinale agli Australian Open e l’eliminazione precoce all’ATP 500 di Doha, ritrovando la forma dei giorni migliori e regalando grande spettacolo sul cemento statunitense. Il 24enne si sta preparando per affrontare il tedesco Alexander Zverev nella semifinale in Florida, con il chiaro intento di replicare il successo ottenuto nello scontro diretto un paio di settimane fa e di meritarsi la qualificazione all’atto conclusivo, dove incrocerebbe il vincente del confronto tra il francese Arthur Fils e il ceco Jiri Lehecka. 🔗 Leggi su Oasport.it

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