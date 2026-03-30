Sinner domina Miami e si avvicina al trono ATP | quanto manca davvero al sorpasso su Alcaraz?

Jannik Sinner si è qualificato per la finale del torneo di Miami, vincendo le sue partite e salendo di posizione nel ranking ATP. Con questa prestazione, il tennista italiano si avvicina al numero uno mondiale, occupando attualmente la seconda posizione. La finale si disputerà nei prossimi giorni, mentre il suo avversario sarà determinato dall'altra semifinale. La differenza di punti tra Sinner e il leader del ranking è di circa 300 punti.

Jannik Sinner vede il trono del ranking ATP e lo mette nel mirino dopo un’impresa straordinaria. La vittoria al Masters 1000 di Miami, completando il prestigioso Sunshine Double insieme al trionfo di Indian Wells, ha accorciato drasticamente le distanze da Carlos Alcaraz nella corsa al numero uno mondiale. L’ azzurro ha conquistato 2000 punti in tutto grazie ai due tornei americani, mille per ogni sigillo, senza concedere nemmeno un set durante l’intera trasferta. Si tratta di punti tutti di guadagnato, visto che lo scorso anno Sinner stava scontando una squalifica di tre mesi per la vicenda Clostebol e aveva inevitabilmente marcato degli zero. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Sinner domina Miami e si avvicina al trono ATP: quanto manca davvero al sorpasso su Alcaraz? Articoli correlati Jannik Sinner avvicina Carlos Alcaraz nella ATP Race: la nuova classifica e come può cambiare a MiamiJannik Sinner occupa il secondo posto nella ATP Race, la graduatoria che prende in considerazione esclusivamente i risultati conseguiti durante la... Leggi anche: LIVE Sinner-Dzumhur, ATP Miami 2026 in DIRETTA: Pegula avanti su Jones, si avvicina il momento dell’azzurro Contenuti utili per approfondire Sinner domina Temi più discussi: Tennis, Miami Open: Sinner domina Tiafoe e accede alla semifinale; Sinner domina a Miami e vola in semifinale; Sinner domina Tiafoe a Miami, i colpi più spettacolari del match; Sinner domina lo scambio: Zverev non può nulla! VIDEO. Jannik Sinner domina Miami e consolida la sua ascesa ai vertici del tennis mondialeSinner conquista il Sunshine Double a Miami contro Lehecka Lunedì 30 marzo 2026, sul cemento di Miami, Jannik Sinner ha completato il prestigioso Sun ... assodigitale.it Sinner domina il Nord America e racconta il doppio trionfo che cambia la sua carrieraJannik Sinner completa il double sunshine e riscrive la storia del tennis Il 30 marzo 2026, sul cemento umido di Miami, il numero uno italiano Janni ... assodigitale.it Doppietta da applausi: Kimi trionfa in Giappone, Sinner domina a Miami - facebook.com facebook Jannik #Sinner in modalità alieno domina Alexander Zverev, serve da fenomeno nel tie-break e vola in finale a #Miami. 16 vittorie di fila nei Masters 1000, ZERO set persi Domani si va a prendersi tutto contro Jirí Lehecka x.com