Sinner doma pioggia e Lehecka Adesso Alcaraz è più vicino

Jannik Sinner ha vinto anche il torneo di Miami, completando così il Sunshine Double, un risultato raggiunto da pochi grandi tennisti. La finale si è giocata sotto la pioggia, con il giocatore italiano che ha battuto l’avversario in due set. Questa vittoria lo avvicina ulteriormente alla vetta del ranking mondiale, mentre il suo avversario si trova ormai lontano.

Un altro passo nella storia del tennis. J annik Sinner vince anche il torneo di Miami e realizza quel Sunshine Double che è riuscito solo a pochi grandi campioni. Dopo C ourier, Chang, Sampras, Rios, Agassi, Federer (3 volte) e Djokovic (4), ecco Sinner che però aggiunge un altro record perchè è il primo a vincere senza perdere neanche un set e allunga a 34 la sua serie consecutiva sul cemento. Battere il ceko Lehecka non è stato facile perchè il numero 14 al mondo ha cercato in tutti i modi di contrastare Sinner, quasi chirurgico nei momenti decisivi del match con il suo servizio. Nel primo set dopo aver ottenuto il break si è trovato sotto 0-40 e ha rovesciato la situazione con cinque punti consecutivi (Tre prime pale e due ace). 🔗 Leggi su Panorama.it

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