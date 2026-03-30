Jannik Sinner ha vinto il torneo di Miami, portando a casa il Golden Sunshine Double. Con questa vittoria, il tennista italiano si conferma tra i giocatori più importanti del circuito, raggiungendo un risultato che pochi altri sono riusciti a ottenere nella storia di questo sport. La vittoria si aggiunge a una serie di risultati che rafforzano la sua posizione tra i migliori al mondo.

Si conferma tra gli dei dell’Olimpo del tennis, loJannik Sinnerleggendario che ha conquistato Miami, facendo diventare realtà ilSunshine Doubledei record. Lavittoria nei tornei Atp 1000 della città della Florida e di Indian Wells, in California, è l’ottava volta che accade, e vedeva Roger Federer come ultimo giocatore ad esserci riuscito nel 2017. Ma l’altoatesinoè il primo a farlo senza perdere neanche un set. Una eccellente prova del nove dell’ottimo stato di forma raggiunto questo periodo dell’anno e che lascia ben sperare per la stagione della terra rossa. E così, nella finale sotto la pioggia battente di Miami,Sinner travolge il ceco Jiri Lehecka, numero 22 del ranking mondiale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Sinner conquista Miami: suo il Golden Sunshine Double

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