sinner trionfa a miami e completa il sunshine double

Jannik Sinner ha vinto l’Open di Miami battendo il ceco Jiri Lehecka con un doppio 6-4. La finale si è disputata sul cemento della città della Florida. Con questa vittoria, Sinner ha completato il cosiddetto

AGI - Con un doppio 6-4 che non ammette repliche Jannik Sinner ha vinto l' Open di Miami battendo il ceco Jiri Lehecka e ha completato così il " Sunshine Double " diventando il primo tennista a vincere entrambi i tornei su cemento in California e Florida dai tempi di Roger Federer nel 2017. Il primo a conquistare la doppietta Miami-Indian Wells senza perdere un set. Ed ora, in vista dell'inizio della stagione sulla terra rossa il sorpasso su Alcaraz, attualmente numero uno del ranking, si fa più vicino. Il trono del tennis mondiale si deciderà a Montecarlo. Sinner, vincitore a Miami nel 2024 ma assente l'anno scorso a causa della squalifica di tre mesi per il caso clostebol, ha trionfato in tre Masters 1000 consecutivi, a partire dalla vittoria a Parigi lo scorso anno. 🔗 Leggi su Agi.it

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SINNER VINCE MIAMI E COMPLETA IL SUNSHINE DOUBLE!

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la Repubblica. . Sunshine Double. L’ultima volta ci era riuscito Roger Federer, 9 anni fa. Due settimane dopo Indian Wells, Jannik Sinner trionfa anche a Miami battendo il ceco Jiri Lehecka con un doppio 6-4 in un’ora e 33 minuti di gioco in un match che però - facebook.com facebook

Impresa del campione altoatesino che conquista il Sunshine Double (sotto la pioggia). x.com