Jannik Sinner ha conquistato il titolo a Miami battendo in finale il tennista ceco Jiri Lehecka con un doppio 6-4 in poco più di un'ora e mezza di gioco. Con questa vittoria, il campione italiano si aggiudica anche il secondo torneo consecutivo di questa serie, completando il cosiddetto “Sunshine double”. La partita si è svolta sotto un cielo azzurro, davanti a un pubblico presente sul campo.

Cielo azzurro anche sopra Miami: Jannik Sinner vince il titolo sconfiggendo il ceco Jiri Lehecka con un doppio 6-4 dopo oltre un’ora e mezza di gioco. Il numero due del mondo è l’ottavo giocatore a fare il “Sunshine double”, ovvero vince i due Masters 1000 di marzo nel cemento americano (due settimane fa Indian Wells) ma nessuno dei grandissimi del tennis ha realizzato il record di Sinner, non perdere nemmeno un set. Straordinario, strepitoso, ormai ogni aggettivo per Jannik è superfluo. Le parole di Jannik. “Le finali sono sempre difficili da giocare, ho cercato di rimanere solido in condizioni complicate, il campo era pesante. Sono rimasto concentrato nei momenti importanti, abbiamo lavorato tanto per farci trovare in questa situazione”, afferma Sinner al termine della gara. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sinner campione a Miami: sconfigge Lehecka in due set e fa il “Sunshine double”

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