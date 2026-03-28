Sinner-Lehecka per Jannik assalto a Miami e Sunshine Double | pronostico

Jannik Sinner ha ottenuto un'altra vittoria convincente in semifinale contro il tennista tedesco, considerato il suo miglior rendimento recente. La partita si è conclusa con un risultato netto a favore dell’italiano, che ora si prepara a disputare la finale. L’avversario sarà annunciato nelle prossime ore, mentre l’obiettivo di Sinner rimane la conquista di Miami e del Sunshine Double.

Jannik Sinner, battendo per la settima volta consecutiva il tedesco Zverev, ha conquistato la finalissima di Miami nel secondo Master 1000 consecutivo dopo quello vinto a Indian Wells contro Medvedev. Titolo e Sunshine Double sono ora nel mirino di Jannik. Scopriamo pronostico e quote di Sinner-Lehecka, match in programma domenica 29 marzo alle ore 21. Prova gratis il futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA dedicata ai pronostici! C'è voluto il miglior Sinner possibile per battere il tedesco Zverev, più che mai ispirato soprattutto nei colpi da fondo campo. Il numero due del mondo ha chiuso con un 6-3 7-6 che ha... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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