Jannik Sinner ha vinto contro Alexander Zverev in due set, 6-3 e 7-6, qualificandosi così per la finale del Masters 1000 di Miami. La partita si è conclusa con la vittoria di Sinner, che si prepara ora ad affrontare Lehecka nella finale del torneo.

AGI - Jannik Sinner ha battuto Alexander Zverev in due set, 6-3, 7-6, e si è qualificato per la finale del Masters 1000 di Miami. Domani alle 21 ora italiana sfiderà il ceco Jiri Lehecka che ha battuto il francese Arthur Fils nell'altra semifinale con un doppio 6-2. L'azzurro numero due del mondo si è imposto in un'ora e 53 minuti in una gara ben giocata dal tedesco, molto potente e preciso nel servizio, ma che ha visto Sinner prevalere nei momenti decisivi, compreso uno smash mandato a rete dal tedesco sul 4-4 nel tie-break. Sinner ha vinto 32 set consecutivi in tornei Masters 1000: un record storico senza precedenti. Terza finale a Miami. È alla sua terza finale a Miami dopo il ko del 2021 e il trionfo del 2023. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Sinner batte Zverev, a Miami finale con Lehecka

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