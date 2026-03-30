Jannik Sinner ha vinto la finale contro Jirí Lehecka con il punteggio di 6-4, 6-4, aggiudicandosi un nuovo titolo nel circuito ATP. La partita si è conclusa con una vittoria netta dell’azzurro, che ha portato a casa il trofeo in una finale disputata sul campo in cemento. Questo risultato si aggiunge alle recenti affermazioni del tennista nel corso della stagione.

Jannik Sinner ha vinto la finale contro Jirí Lehecka con il punteggio di 6-4 6-4, conquistando un altro titolo e confermando il suo straordinario momento di forma nel circuito ATP. L’azzurro ha disputato una partita solida sotto ogni punto di vista, dominando soprattutto con il servizio e gestendo con grande maturità i momenti decisivi del match. Fin dall’inizio della partita, Sinner ha imposto un ritmo molto alto negli scambi da fondo campo. Il tennista italiano è stato preciso con il dritto, molto solido con il rovescio e soprattutto efficace nei turni di battuta, dove ha concesso pochissime occasioni all’avversario. Lehecka ha provato a restare in partita, ma nei momenti chiave è stato sempre Sinner a fare la differenza. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Sinner batte Lehe?ka 6-4 6-4 in finale: vittoria netta e altro titolo per l’azzurro

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