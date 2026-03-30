Dopo la vittoria a Miami, il tennista ha dichiarato di aver utilizzato la musica per superare le pause causate dalla pioggia. Ha aggiunto di voler apprezzare il successo senza fretta, e di valutare se riprendere gli allenamenti sulla terra battuta a partire da giovedì, a seconda del suo stato di salute. Ora si prepara per il torneo di Montecarlo, ma non ha ancora preso una decisione definitiva.

"Durante la pausa per pioggia ho semplicemente ascoltato un po' di musica. Stavo giocando bene, colpendo meglio la palla. Certo, c'era un po' di tensione, ma mi sono anche messo a scherzare per spezzarla". Così Jannik Sinner, con la solita estrema naturalezza, racconta come ha vissuto il lungo stop per pioggia all'alba del secondo set della finale di Miami contro Jiri Lehecka. Un match che l'azzurro ha di fatto avuto sempre in pugno, uscendo vincitore per 6-4 6-4 e completando un'impresa storica: è il primo giocatore a portare a casa il Sunshine Double, vincendo Indian Wells e Miami nello stesso anno, senza perdere set. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner: "Allo stop per pioggia aiutato dalla musica. Ora Montecarlo? Vediamo come sto"

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Sinner ha già chiaro il programma verso Montecarlo, il prossimo torneo che comincerà il 5 aprile - facebook.com facebook