Adrano in giro nudo sotto la pioggia 27enne labile di mente fermato e aiutato dalla polizia

La polizia di Adrano ha fermato un giovane straniero di 27 anni che girava nudo sotto la pioggia nel centro storico. I testimoni avevano segnalato il suo comportamento strano e agitato, e gli agenti sono intervenuti subito. Il ragazzo, visibilmente in stato di confusione, è stato assistito e accompagnato in commissariato. Le forze dell'ordine stanno cercando di capire cosa abbia portato il giovane a comportarsi in quel modo.

La polizia ha rintracciato il cittadino straniero 27enne che, nei giorni scorsi, è stato visto circolare seminudo tra le vie del centro storico di Adrano, sotto una pioggia battente. L'uomo, con problemi di salute, è stato aiutato dagli agenti del commissariato che, durante un acquazzone, sono.

