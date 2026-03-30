Dopo le vittorie a Indian Wells e Miami, Jannik Sinner ha ridotto il distacco dal numero uno del mondo a 1190 punti. Attualmente, si trova in una posizione favorevole per tentare di superare il suo avversario nelle classifiche ATP. La prossima fase del torneo potrebbe essere decisiva per definire la sua classifica.

Il Sunshine Double appena conquistato permette a Jannik Sinner di portarsi in scia a Carlos Alcaraz, con concrete possibilità di sorpasso e dunque di ritorno al numero uno al mondo, nelle prossime settimane. Forse già da lunedì 13 aprile, alla fine del torneo di Montecarlo. Se infatti l’altoatesino vincerà il suo quarto Masters 1000 di fila, non ci saranno bisogno di altri calcoli e sarà lui il nuovo re della classifica Atp. Ma non è l’unico scenario possibile. Sinner nel ranking che sarà pubblicato oggi vedrà accanto al suo nome 12400 punti, meno 1190 da Carlos Alcaraz, fermo a 13590 punti dopo la disastrosa eliminazione di Miami al terzo turno per mano di Sebastian Korda. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner accorcia su Alcaraz: ora è a -1190 punti. Ecco quando può superarlo

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