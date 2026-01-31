Jannik Sinner arrivano i 3 mesi senza punti da difendere nel ranking ATP Ma ora il distacco da Alcaraz è importante

Jannik Sinner si ritrova senza punti da difendere per tre mesi nel ranking ATP, ma il distacco da Carlos Alcaraz resta consistente. L’iberico si prepara a sfidare Novak Djokovic in finale agli Australian Open 2026, mentre Sinner ha già perso terreno, eliminato nel penultimo turno. Con oltre 2600 punti di vantaggio, Alcaraz si allontana dall’italiano, che dovrà ora rimboccarsi le maniche per recuperare terreno.

Lo spagnolo Carlos Alcaraz è in finale agli Australian Open 2026 di tennis, nella quale sfiderà il serbo Novak Djokovic, che nel penultimo atto ha eliminato l’azzurro Jannik Sinner: nel ranking ATP vola via il tennista iberico, che al momento vanta 2650 punti di margine sull’italiano. In finale saranno in palio altri 700 punti, così lo spagnolo potrebbe scappare a +3350 sull’azzurro: nei prossimi tre mesi (fino a lunedì 4 maggio incluso, ovvero alla vigilia degli Internazionali d’Italia) Sinner non dovrà difendere punti, in quanto lo scorso anno non scese in campo per la vicenda Clostebol. Lo spagnolo, al contrario, nei mesi di assenza dell’azzurro guadagnò la bellezza di 2340 punti nel 2025, e così il vantaggio dell’iberico, soprattutto in caso di sconfitta in finale a Melbourne si assottiglierà notevolmente già in prossimità del torneo di Madrid, saltato anche da Alcaraz lo scorso anno. 🔗 Leggi su Oasport.it

Jannik Sinner perde diversi punti nel ranking ATP dopo la sconfitta contro Djokovic nelle semifinali degli Australian Open 2026.

