Viene dato l'ultimo saluto a Simone Ciapetti, un uomo di 36 anni originario di Soriano nel Cimino e residente a Viterbo, deceduto in seguito a un incidente stradale a Civitavecchia il 21 marzo. La notizia riguarda il suo decesso e l'affetto espresso dai familiari e amici.

L'ultimo saluto a Simone Ciapetti, il giovane uomo originario di Soriano nel Cimino ma residente a Viterbo, morto nel tragico incidente stradale avvenuto a Civitavecchia il 21 marzo. Avrebbe compiuto 37 anni appena quattro giorni dopo, il 25 marzo. Nel primo pomeriggio di lunedì 30 marzo una folla commossa si è riunita nella chiesa di Santa Maria del Paradiso per partecipare ai funerali e stringersi attorno al dolore profondo dei genitori Fiorella e Marco e del fratello Alessandro. Sul sagrato, corone e mazzi di fiori hanno reso tangibile l'affetto di amici e conoscenti. Fiori gialli, simbolo di luce e ricordo, sono stati deposti anche sulla bara. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

© Viterbotoday.it - Simone Ciapetti, l'addio al 36enne morto nell'incidente a Civitavecchia: "Il suo amore resta"

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