Nella settima giornata delle qualificazioni agli Europei Under 21 2027, l’Italia affronterà la Macedonia del Nord domani alle 18. La partita si svolgerà nella seconda giornata del girone di ritorno del Gruppo E. L’allenatore italiano ha dichiarato che nel calcio attuale non ci sono partite scontate. La sfida si svolgerà in un contesto in cui entrambe le squadre cercano i punti necessari per avanzare nel torneo.

Nella settima giornata del Gruppo E delle qualificazioni agli Europei U21 2027 di calcio, la seconda del girone di ritorno, l’Italia sfiderà la Macedonia del Nord domani, giovedì 26 marzo, alle ore 18.15, allo stadio Carlo Castellani Computer Gross Arena di Empoli: nella conferenza stampa della vigilia il CT degli azzurrini, Silvio Baldini, ha parlato assieme ad uno dei calciatori della rosa, Davide Bartesaghi. Il tecnico è fiducioso per quanto mostrato finora dai suoi ragazzi: “ Ho un gruppo di ragazzi stupendi, meravigliosi. C’è piacere nello stare insieme, ogni giorno dimostrano che vogliono crescere, sono positivi e stanno bene fra loro divertendosi, riuscendo al tempo stesso a essere professionali. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Silvio Baldini verso la Macedonia del Nord con l’Under 21: “Nel calcio di oggi non esistono partite scontate”

Articoli correlati

Euro Under 21, Baldini chiama Ahanor. Contro la Macedonia esordio per Cacciamani, Mannini e DaffaraC'è anche l'atalantino Honest Ahanor, che 3 giorni fa ha avuto la cittadinanza italiana appena compiuti 18 anni, nei prossimi impegni dell'Under...

Leggi anche: Nazionale under 21. Al Castellani . L’Italia sfida la Macedonia del Nord

Tutti gli aggiornamenti su Silvio Baldini

Temi più discussi: Azzurrini, Baldini apre i lavori: Squadra più pronta e matura rispetto a settembre. Felice per Palestra e Pisilli; Nazionale Under 21, il commissario tecnico Silvio Baldini convoca il cesenate Tommaso Berti; Calcio, Silvio Baldini: Abbiamo un gruppo fortissimo e maturo. Ho visto un’aria positiva; Italia U21, Baldini: 'Gattuso andrà ai Mondiali'.

Italia U21, Baldini sul mistero Kayode: L'avevo convocato, però...Alla vigilia della sfida con la Macedonia del Nord, il ct ha chiarito anche le particolari modalità di convocazione dell'ex Fiorentina ... corrieredellosport.it

Baldini: Under 21 dono divino. Kayode? Vi spiego. E Bartesaghi rivela: Come Allegri mi chiede…Il ct degli azzurrini parla alla vigilia della sfida con la Macedonia del Nord. In conferenza stampa anche l'esterno del Milan ... tuttosport.com

Sport Channel 214. . Dal 28 ottobre, con l’esordio all’Avellino, Giovanni Daffara si è preso la scena con personalità e qualità. Cresciuto nella Juventus e già nell’Under 21 di Silvio Baldini, è una storia breve ma destinata a lasciare il segno. - facebook.com facebook

Giovedì la Nazionale Under 21 di Silvio Baldini al Castellani Computer Gross Arena: in vendita i biglietti per Italia-Macedonia del Nord a partire da 5 euro nei punti vendita Vivaticket e su figc.vivaticket.it e vivaticket.com x.com