Sigillo Zampata di Monaco il Mezzolara vola

Il Mezzolara ha ottenuto una vittoria importante sul campo del Russi, risultato che gli permette di avanzare nella classifica di Serie D. La partita si è conclusa con un risultato che ha soddisfatto gli obiettivi della squadra, portando punti fondamentali in classifica. La sfida si è conclusa con un risultato deciso, confermando la buona prestazione del team durante l’incontro.

La vittoria al cardiopalma centrata sul campo del Russi vale una bella fetta di serie D per il Mezzolara di Nicola Zecchi che, grazie a questo successo, ha portato a nove i punti di vantaggio sulla principale inseguitrice Ars et Labor Ferrara (che ieri è rimasta a guardare visto che la sfida casalinga contro il Sant’Agostino è stata rinviata a sabato in quanto la formazione ospite ha alcuni giocatori impegnati nel Torneo delle Regioni). Sotto 1-0, il Mezzolara è riuscito a ribaltarla, ha subìto il 2-2 in pieno recupero, ma, nel decimo minuto dell’extra-time, ha trovato i tre punti grazie a una zampata di Monaco. Per quanto riguarda le altre... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sigillo Zampata di Monaco, il Mezzolara vola Articoli correlati Leggi anche: Il Bayern Monaco domina il “Der Klassiker”: doppietta di Kane e zampata di Kimmich, Dortmund battuto 3-2 e fuga a +11 Luci e ombre Mezzolara vola, Medicina frenaAl termine dell’ottava giornata di ritorno del girone B di Eccellenza sono addirittura dieci i punti di vantaggio del Mezzolara sull’Ars et Labor...