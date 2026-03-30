Sigillo Zampata di Monaco il Mezzolara vola

Da sport.quotidiano.net 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Mezzolara ha ottenuto una vittoria importante sul campo del Russi, risultato che gli permette di avanzare nella classifica di Serie D. La partita si è conclusa con un risultato che ha soddisfatto gli obiettivi della squadra, portando punti fondamentali in classifica. La sfida si è conclusa con un risultato deciso, confermando la buona prestazione del team durante l’incontro.

La vittoria al cardiopalma centrata sul campo del Russi vale una bella fetta di serie D per il Mezzolara di Nicola Zecchi che, grazie a questo successo, ha portato a nove i punti di vantaggio sulla principale inseguitrice Ars et Labor Ferrara (che ieri è rimasta a guardare visto che la sfida casalinga contro il Sant’Agostino è stata rinviata a sabato in quanto la formazione ospite ha alcuni giocatori impegnati nel Torneo delle Regioni). Sotto 1-0, il Mezzolara è riuscito a ribaltarla, ha subìto il 2-2 in pieno recupero, ma, nel decimo minuto dell’extra-time, ha trovato i tre punti grazie a una zampata di Monaco. Per quanto riguarda le altre... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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