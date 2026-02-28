Il Bayern Monaco domina il Der Klassiker | doppietta di Kane e zampata di Kimmich Dortmund battuto 3-2 e fuga a +11

Il Bayern Monaco ha vinto il match contro il Dortmund con il risultato di 3-2. Kane ha segnato due gol, mentre Kimmich ha segnato nel finale. La squadra bavarese ha ora 11 punti di vantaggio sulla squadra di Dortmund in classifica. La partita si è conclusa con la vittoria dei campioni in carica, che continuano la loro corsa in Bundesliga.

