luci e ombre mezzolara vola medicina frena

Il Mezzolara ha conquistato tre punti cruciali, innescando un vantaggio di dieci lunghezze sull’Ars et Labor Ferrara. La vittoria di oggi deriva dalla determinazione della squadra e da alcune scelte tattiche efficaci, che hanno permesso di mettere sotto pressione gli avversari. La squadra locale ha gestito bene il ritmo del match, mantenendo il controllo nelle fasi decisive. La partita si è conclusa con un risultato che rafforza la posizione in classifica.