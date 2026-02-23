Luci e ombre Mezzolara vola Medicina frena
Il Mezzolara ha conquistato tre punti cruciali, innescando un vantaggio di dieci lunghezze sull’Ars et Labor Ferrara. La vittoria di oggi deriva dalla determinazione della squadra e da alcune scelte tattiche efficaci, che hanno permesso di mettere sotto pressione gli avversari. La squadra locale ha gestito bene il ritmo del match, mantenendo il controllo nelle fasi decisive. La partita si è conclusa con un risultato che rafforza la posizione in classifica.
Al termine dell’ottava giornata di ritorno del girone B di Eccellenza sono addirittura dieci i punti di vantaggio del Mezzolara sull’ Ars et Labor Ferrara. Grazie al successo per 2-0 nel derby in anticipo di sabato contro il Castenaso di Fabio Rizzo, il team budriese ha ulteriormente allungato sull’ex Spal che, ieri pomeriggio, grazie al successo casalingo per 3-0 contro l’Osteria Grande di Vito Melotti, ha riportato a dieci i punti di distacco dalla prima della classe. Altra giornata da dimenticare, invece, per la terza forza del campionato Medicina Fossatone: il team di Fulvio Assirelli – che prima di questa giornata era a un passo dalla seconda piazza occupata dell’Ars et Labor – è stata sconfitta 2-1 sul terreno di gioco dei ferraresi del Sant’Agostino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Il Mezzolara vola a più nove. Anche il Medicina sorpassaIl Mezzolara vola in classifica grazie alla vittoria per 3-1 sul Massa Lombarda, con una tripletta di Salonia.
Serie C Girone C – Luci e ombre per le campane Giornata intensa per le squadre campane impegnate nel Girone C di Serie C. La capolista Benevento continua la sua corsa solitaria: vittoria pesante in trasferta contro il Altamura per 1-2. A decidere il - facebook.com facebook