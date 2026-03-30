Siena gli asportano il rene perché malato ma il tumore non c' è | maxi risarcimento

A Siena, un paziente aveva subito l’asportazione di un rene a causa di una diagnosi di tumore che poi si è rivelata infondata. In precedenza, l’ospedale era stato condannato a pagare un risarcimento, ma ora la Corte dei Conti ha avviato un procedimento contro l’ente sanitario.

Gli asportano un rene pensando che sia malato, ma il tumore non c’era. Accadde a Siena, nel 2016, ma soltanto dieci anni dopo si è concluso l’iter giudiziario che ha portato a un risarcimento di 75mila euro al paziente che era stato sottoposto a nefrectomia totale sulla base di una diagnosi poi risultata errata., Secondo quanto ricostruito in sede processuale, il medico aveva ritenuto di trovarsi di fronte a un tumore aggressivo tale da richiedere l’asportazione del rene sinistro. Tuttavia, gli accertamenti successivi hanno escluso la presenza di carcinoma e anche la possibilità di sospettarlo, in assenza di indicatori di malignità riscontrabili già prima dell’intervento. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Siena, gli asportano il rene perché malato ma il tumore non c'è: maxi risarcimento Articoli correlati Leggi anche: Siena, gli asportano il rene ma il tumore non c'è: maxi risarcimento Leggi anche: Pisa, gli recidono la carotide durante l'asportazione di un tumore e muore: maxi risarcimento Tutti gli aggiornamenti su Siena gli asportano il rene perché... Discussioni sull' argomento Siena, gli asportano il rene ma il tumore non c'è: maxi risarcimento; Siena, medico opera ed asporta il rene di un paziente: C'è un tumore aggressivo... ma il rene era sano; Siena gli asportano il rene ma il tumore non c' è | maxi risarcimento. Multe a livelli record a Siena. Gli incassi pro capite raggiungono il doppio della media nazionaleSiena, 25 gennaio 2026 – La statistica non mente anche se deve tenere conto di tanti fattori, tra i quali il fatto di vivere in una terra ad alta densità turistica. Sta di fatto che in base alla ... lanazione.it Sotto Siena c'è una città nell'acqua, e probabilmente non lo sapevi. Sono i Bottini: 25 chilometri di cunicoli medievali scavati nel tufo, costruiti tra il XIII e il XV secolo per portare acqua a una città che non aveva fiumi vicini. L'idea era semplice quanto brutale: int - facebook.com facebook L'educazione dovrebbe cominciare con l'insegnare il valore della non violenza Terzani Lorenzetti, Buon Governo, 1339, affresco, Palazzo Pubblico, Siena Buon #29marzo #CasaLettori x.com