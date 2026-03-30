Siena gli asportano il rene ma il tumore non c' è | maxi risarcimento

Un ospedale di Siena è stato condannato a pagare un risarcimento dopo aver rimosso un rene a un paziente, che però non aveva un tumore. In seguito, la Corte dei Conti ha avviato un procedimento di recupero delle somme versate. La vicenda riguarda una procedura chirurgica contestata e la successiva decisione di riconoscere il danno subito dal paziente.

Gli asportano un rene, ma il tumore non c’era. Accadde a Siena, nel 2016, ma soltanto dieci anni dopo si è concluso l’iter giudiziario che ha portato a un risarcimento di 75mila euro al paziente che era stato sottoposto a nefrectomia totale sulla base di una diagnosi poi risultata errata., Secondo quanto ricostruito in sede processuale, il medico aveva ritenuto di trovarsi di fronte a un tumore aggressivo tale da richiedere l’asportazione del rene sinistro. Tuttavia, gli accertamenti successivi hanno escluso la presenza di carcinoma e anche la possibilità di sospettarlo, in assenza di indicatori di malignità riscontrabili già prima dell’intervento. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Siena, gli asportano il rene ma il tumore non c'è: maxi risarcimento Articoli correlati Leggi anche: Pisa, gli recidono la carotide durante l'asportazione di un tumore e muore: maxi risarcimento Leggi anche: «Ha un tumore al cervello»: bimbo di 4 anni operato tre volte, ma aveva solo un'infiammazione. Maxi-risarcimento alla famiglia