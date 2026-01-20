Un procedimento giudiziario ha portato alla condanna dell’azienda ospedaliera di Pisa, che dovrà pagare un risarcimento di 1,4 milioni di euro per aver reciso la carotide durante un intervento di rimozione di un tumore, causando il decesso del paziente. La sentenza si basa su responsabilità professionale e negligenza nell’operazione chirurgica, evidenziando l’importanza della corretta gestione delle procedure mediche.

Gli recisero la carotide durante l'asportazione di un tumore benigno. Così morì a 58 anni all'ospedale Cisanello di Pisa. A distanza di 11 anni dai fatti è arrivata la sentenza in Appello: l'azienda ospedaliera è stata condannata a pagare un maxi risarcimento di un milione e 400 mila euro ai familiari., Nel 2015 aveva subito due interventi chirurgici a distanza di poche ore per la rimozione di un adenoma ipofisario prima e dell'ipofisi dopo. Un tumore benigno che però gli stava creando numerosi problemi anche gravi - spiega il Corriere Fiorentino - soprattutto alla vista, ma dalla seconda operazione di metà settembre ne era uscito in stato comatoso a causa di una emorragia celebrale e dopo circa 30 giorni era deceduto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Pisa, gli recidono la carotide durante l'asportazione di un tumore e muore: maxi risarcimento

Pisa, anni di chemioterapia senza tumore: maxi risarcimento da oltre 460mila euro a una 47enneUna donna di 47 anni, sottoposta a lunghi anni di chemioterapia per una diagnosi sbagliata, riceve un risarcimento superiore a 460.

Quattro anni di chemioterapia ma non aveva un tumore, maxi risarcimento da 500 mila euro: condannata l’Azienda ospedaliera di PisaUn errore diagnostico ha portato una donna di 47 anni a sottoporsi a oltre quattro anni di chemioterapia, nonostante non avesse un tumore.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Gli recidono la carotide durante l'asportazione di un tumore benigno e muore: maxi risarcimento per i familiari - È accaduto nel 2015 all'ospedale Cisanello di Pisa. L'ultima risonanza prima dell'operazione era stata fatta un anno e mezzo prima. Per i familiari dell'uomo, morto a 58 anni, 1 milione e 400mila euro ... corrierefiorentino.corriere.it

È accaduto nel 2015 all'ospedale Cisanello di Pisa. L'ultima risonanza prima dell'operazione era stata fatta un anno e mezzo prima. Per i familiari dell'uomo, morto a 58 anni, 1 milione e 400mila euro di risarcimento facebook