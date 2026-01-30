Sorpresi ubriachi al volante | due automobilisti denunciati

Due automobilisti sono stati fermati e denunciati nella notte per aver guidato in stato di ebbrezza. Durante i controlli, le forze dell’ordine hanno trovato due uomini con tassi alcolemici troppo alti. Entrambi sono stati portati in Questura e rischiano pesanti sanzioni. La polizia ricorda che la guida sotto effetti dell’alcol è ancora uno dei problemi principali sulle strade della provincia.

Ieri 29 gennaio un maxi servizio dell'Arma disposto dal comando provinciale ha interessato i comuni di Este, Ospedaletto Euganeo e Montagnana. Identificate complessivamente 36 persone e controllati 27 mezzi in transito La guida in stato d'ebbrezza rimane una delle principali criticità a cui devono far fronte le forze dell'ordine duranti i quotidiani servizi di sicurezza stradale in ogni angolo della provincia di Padova. Nella serata di ieri, 29 gennaio, i carabinieri della Compagnia di Este hanno attuato un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione dei reati predatori, con particolare attenzione al contrasto dei furti in abitazione e al rispetto delle più elementari regole imposte dal Codice della Strada.

