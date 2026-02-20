Napoli una settimana per la sicurezza stradale con Guida ResponsabilMente

Napoli ha avviato una settimana dedicata alla sicurezza stradale, a causa degli incidenti crescenti nelle ultime settimane. Dal 23 al 27 febbraio, la Città Metropolitana organizza eventi, incontri e corsi pratici per sensibilizzare i cittadini sulla guida responsabile. In programma anche simulazioni di incidenti e sessioni di educazione stradale nelle scuole. L'obiettivo è ridurre gli incidenti e migliorare il comportamento di chi si mette alla guida. La campagna coinvolge esperti del settore e volontari, con l’obiettivo di cambiare le abitudini di molti automobilisti.

Dal 23 al 27 febbraio la Città Metropolitana di Napoli dedica tre giornate a formazione, educazione e confronto scientifico per promuovere la guida responsabile. Dal 23 al 27 febbraio 2026, la Città Metropolitana di Napoli promuove un'intera settimana dedicata alla sicurezza stradale, nell'ambito del progetto nazionale "Guida ResponsabilMente", realizzato in collaborazione con ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Tre appuntamenti – tra formazione, educazione e confronto scientifico – che coinvolgeranno istituzioni, università, scuole, esperti e giovani, con l'obiettivo di rafforzare la cultura della guida responsabile e prevenire l'incidentalità stradale, in particolare tra le fasce più giovani della popolazione.