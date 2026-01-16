Guida ResponsabilMente | la Città Metropolitana di Napoli come capofila del progetto per la sicurezza stradale
La Città Metropolitana di Napoli, sotto la guida del sindaco Gaetano Manfredi, ha avviato “Guida ResponsabilMente”, un progetto volto a promuovere la sicurezza stradale tra i giovani. Con un finanziamento di 100mila euro dal Dipartimento Antidroga, l’iniziativa si concentra sull’educazione alla guida sicura, in particolare durante le ore notturne, con l’obiettivo di ridurre gli incidenti e sensibilizzare i giovani sulla responsabilità al volante.
Finanziamento di 100mila euro dal Dipartimento Antidroga per educare i giovani alla guida sicura. La Città Metropolitana di Napoli, guidata dal sindaco Gaetano Manfredi, lancia un importante progetto di prevenzione dell’incidentalità stradale notturna rivolto ai giovani. “ Guida ResponsabilMente”, iniziativa ammessa a finanziamento dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Antidroga per un importo di 100mila euro, che mira a rafforzare la cultura della sicurezza stradale tra le nuove generazioni. Il progetto, promosso da ANCI-Associazione Nazionale dei Comuni Italiani in collaborazione con UPI-Unione delle Province Italiane e finanziato attraverso il “Fondo per l’incidentalità notturna”, vede la Città Metropolitana di Napoli nel ruolo di ente capofila di una partnership che include il Dipartimento di Ingegneria Civile Edile ed Ambientale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e il Comune di Napoli con il Corpo della Polizia Municipale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
