Nella periferia Nord di Torino, nel quartiere Barriera di Milano, la Polizia di Stato ha effettuato un'operazione nel parco Sempione. L'obiettivo dell'intervento è stato contrastare situazioni di degrado e garantire maggiore sicurezza per i cittadini della zona. La presenza delle forze dell'ordine è stata significativa e ha coinvolto diverse unità nelle operazioni di controllo e monitoraggio.

Operazione della Polizia di Stato al parco Sempione, nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia Nord di Torino. L’attività, disposta dal questore Massimo Gambino, si inserisce nei servizi che vengono effettuati con cadenza ormai settimanale nella zona per contrastare degrado e criminalità. Sul posto, in via Cigna, dalla mattina sono stati agenti del Reparto mobile, unità cinofile, personale del commissariato di zona e dell’Ufficio Immigrazione. Sono già state identificate circa 20 persone. In corso anche lo sgombero delle tende presenti nell’area, utilizzata come bivacco da persone tossicodipendenti. Un intervento analogo era stato effettuato lo scorso 4 marzo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Sicurezza, nuova operazione a Torino. FdI: “Fuori il degrado, dentro i cittadini”

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