Ancona centro storico e strade a rischio | degrado sicurezza e interventi insufficienti per i cittadini

Ancona si sveglia preoccupata per lo stato delle sue strade. Le pavimentazioni sono piene di crepe e scricchiolii, e gli incroci sembrano più pericolosi che mai. I cittadini chiedono interventi concreti, ma finora le risposte sono state poche o insufficienti. La sicurezza nel centro storico e nelle strade principali resta un problema, e la gente si aspetta azioni rapide per migliorare la situazione.

Ancona Sotto Sottosopra: Tra Pavé Scricchiolanti e Incroci Mortali, la Città Chiede Sicurezza. Ancona si trova a fare i conti con una crescente ondata di preoccupazione per la sicurezza stradale e la qualità della viabilità urbana. Le segnalazioni provenienti dai Comitati di quartiere, amplificate dalle critiche dell'opposizione, dipingono un quadro di degrado e pericolo, con interventi che stentano ad arrivare e soluzioni che sembrano parziali. L'assessore alla Viabilità, Lorenzo Bottegoni, ha risposto annunciando una serie di interventi, ma l'eco delle proteste continua a risuonare, alimentata dalla sensazione di un'emergenza non ancora affrontata a dovere.

