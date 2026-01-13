Sicurezza a Fondi Maschietto | No a slogan e firme | servono progetti concreti

La sicurezza a Fondi richiede interventi concreti e condivisi. Secondo Maschietto, è fondamentale sviluppare progetti realizzabili attraverso un dialogo costruttivo, evitando slogan semplicistici e dichiarazioni populistiche. Solo un approccio basato su confronto e pianificazione può garantire risultati efficaci e durevoli, rispondendo alle reali esigenze della comunità.

Fondi, 13 gennaio 2026 – “La sicurezza è un tema che sta a cuore a tutti e si costruisce con progetti attuabili e condivisibili, frutto di dialogo e confronto, non con slogan da campagna elettorale volti solo a ingenerare sentimenti di paura e frustrazione”. È la secca replica del sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, a nome dell’intera amministrazione, a distanza di qualche giorno dalla risposta già formulata con gli stessi toni in Consiglio comunale. “Risposta che, naturalmente – aggiunge il primo cittadino – il consigliere Francesco Ciccone ha deciso di omettere e ignorare in quanto non funzionale al suo progetto mediatico. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

