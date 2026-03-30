Un ragazzo di 17 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto a Fano. Secondo quanto riferito, ha perso il controllo della moto e si è schiantato contro alcuni alberi lungo la strada. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato il giovane in ospedale. Indagini sono in corso per chiarire le cause dell’incidente.

Fano, 30,artzo 2026 – Ha perso il controllo del motociclo e si è schiantato contro gli alberi a bordo strada. Un impatto violentissimo che ha coinvolto un 17enne fanese, ora ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Torrette ad Ancona. L’incidente è avvenuto ieri, intorno alle 12,15, in via I Strada, nella zona industriale di Bellocchi. Il protagonista è un ragazzo fanese, classe 2009. Secondo una prima ricostruzione, ancora tutta da verificare, il giovane stava percorrendo la strada in sella al suo motociclo quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo. Il ragazzo è uscito dalla carreggiata finendo contro gli alberi che costeggiano la strada. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Si schianta in moto contro gli alberi: grave 17enne

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