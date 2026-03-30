Nelle ultime settimane, è stato reso noto un incontro tra il direttore generale di Rostec, azienda statale russa che gestisce gran parte dell’industria militare, e l’ambasciatore iraniano in Russia. La riunione si è svolta in un contesto che suggerisce un rafforzamento delle collaborazioni militari tra i due paesi, senza ulteriori dettagli pubblicamente divulgati.

Si salda l’asse tra Mosca e Teheran. Sergei Chemezov, amministratore delegato di Rostec, il gigante statale russo che controlla gran parte dell’industria bellica del Paese, ha incontrato nei giorni scorsi l’ambasciatore iraniano in Russia Kazem Calali. Lo rivela una lettera interna datata 13 marzo, distribuita alle circa 800 imprese controllate dal gruppo e ottenuta in esclusiva da Racket News, la pagina Substack del giornalista dei Twitter Files, Matt Taibbi. Nella missiva, la direzione senior di Rostec invitava tutte le aziende del conglomerato a presentare idee per lo «sviluppo della cooperazione» con l’Iran, con risposte da inviare entro il 16 marzo in preparazione dell’incontro con l’«Ambasciatore della Repubblica Islamica dell’Iran nella Federazione Russa». 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Si salda l’asse militare tra Russia e Iran: la lettera segreta di Rostec

Articoli correlati

Meloni salda l’asse con Algeri: gas blindatoIl premier anticipa gli «amici» europei e vola in Algeria, dove il presidente Tebboune la rassicura: «Noi partner strategico affidabile dell’Italia,...

Iran, la Russia minaccia gli Usa: "Un attacco militare farà saltare tutto""Un attacco militare degli Usa all'Iran costituirebbe un ulteriore passo verso la destabilizzazione della regione".

Approfondimenti e contenuti su Si salda l'asse militare tra Russia e...

L'asse gialloverde si ricompone a Strasburgo sulla cessione dei territori ucraini alla RussiaL'asse gialloverde che strizza l'occhio alla Russia si ricostituisce a Strasburgo. Oggi il Parlamento europeo ha approvato una relazione sul piano di pace per l'Ucraina in cui afferma che nessun ... ilfoglio.it

Iran-Russia: l’asse segreto contro gli USA/ Ecco perché Putin non può permettersi un cambio di regimeTra scambi segreti di denaro e tecnologie belliche, l'Iran e la Russia stanno consolidando la loro alleanza segreta: ecco cosa c'è dietro Con le tensioni in Iran che crescono rapidamente – nonostante ... ilsussidiario.net