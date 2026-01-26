Iran la Russia minaccia gli Usa | Un attacco militare farà saltare tutto

Le tensioni tra Iran e Stati Uniti si intensificano, con la Russia che avverte di possibili conseguenze. Secondo le dichiarazioni russe, un intervento militare statunitense potrebbe aggravare la situazione, aumentando il rischio di destabilizzazione nella regione. La questione rimane delicata, richiedendo attenzione e analisi approfondite per comprendere le implicazioni di un eventuale escalation.

"Un attacco militare degli Usa all'Iran costituirebbe un ulteriore passo verso la destabilizzazione della regione". Il Cremlino ha avvertito la Casa Bianca di non fare passi falsi attraverso le parole del portavoce, Dmitry Peskov. "Questo sarebbe sicuramente un altro elemento che potrebbe destabilizzare gravemente la situazione", ha affermato, aggiungendo che "la Russia continua a impegnarsi per contribuire ad allentare le tensioni e, in questo caso, vorremmo che tutte le parti interessate esercitassero moderazione e si concentrassero esclusivamente su negoziati pacifici per risolvere le questioni". 🔗 Leggi su Iltempo.it

