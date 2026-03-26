Il premier italiano ha visitato l’Algeria, incontrando il presidente locale. Durante il colloquio, il presidente algerino ha ribadito che il paese è un partner strategico affidabile e che rispetterà gli impegni presi. La visita ha l’obiettivo di rafforzare l’accordo sul gas, con l’Italia che si è mossa in anticipo rispetto ad altri paesi europei.

Il premier anticipa gli «amici» europei e vola in Algeria, dove il presidente Tebboune la rassicura: «Noi partner strategico affidabile dell’Italia, rispetteremo gli impegni». Nuove collaborazioni tra Eni e Sonatrach su shale ed esplorazione offshore. Mentre a Roma è bufera sul dopo referendum, la premier Giorgia Meloni, ad Algeri, rafforza l’asse strategico con il principale fornitore di gas del nostro Paese, muovendosi in anticipo rispetto ad altri Stati europei. Dal presidente algerino Abdelmadjid Tebboune ottiene la rassicurazione che «l’Algeria è un partner strategico affidabile dell’Italia e dell’Europa ed è disponibile a rispettare gli impegni» per le forniture di gas. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Meloni salda l’asse con Algeri: gas blindato

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