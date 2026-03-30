Un nuovo aggiornamento sul rischio di condizioni meteorologiche avverse interessa la regione Romagna, dove è stata emanata un’allerta gialla valida dalla mezzanotte di oggi fino alla stessa ora di domani. La protezione civile ha segnalato la possibilità di raffiche di vento durante questo periodo. La comunicazione riguarda la 35ª allerta meteo attiva in questa zona.

“Per la giornata di martedì 31 sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 Kmh) con temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore su fascia appenninica e fascia costiera” Torna ad affacciarsi l'incubo maltempo sulla Romagna. Dalla mezzanotte di oggi, lunedì 30 marzo, alla mezzanotte di domani, martedì 31 marzo, sarà attiva l’allerta meteo numero 35, gialla per vento. L’allerta è emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna. “Per la giornata di martedì 31 sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 Kmh) con temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore su fascia appenninica e fascia costiera”, si legge nell'avviso. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Si riaffaccia la minaccia del maltempo, diramata un'allerta 'gialla' per le raffiche di vento

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