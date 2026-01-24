Simone Bonino l' ex bodyguard di Alberto Genovese morto a 45 anni | la sua auto centrata in pieno da un mezzo dei rifiuti

Simone Bonino, ex bodyguard di Alberto Genovese, è deceduto dopo un incidente stradale avvenuto a Milano. Nella mattina di sabato 24 gennaio, la sua auto, una BMW, è stata centrata in pieno da un mezzo dei rifiuti in corso Sempione. La notizia ha suscitato attenzione per il tragico epilogo di un episodio che ha coinvolto anche altri mezzi e persone.

Non ce l'ha fatta il conducente della Bmw coinvolto nel tragico incidente stradale avvenuto nella mattina di sabato 24 gennaio in corso Sempione a Milano. L'uomo, Simone Bonino, è deceduto poco dopo l'arrivo all'ospedale Fatebenefratelli a causa delle gravissime ferite riportate nello scontro con un mezzo dell'Amsa, l'azienda cittadina che si occupa della raccolta dei rifiuti. La vittima L'automobilista di 45 anni morto nell'incidente era una ex guardia del corpo di Alberto Genovese, l'imprenditore condannato per le violenze e gli abusi di 'Terrazza sentimento', il superattico con vista su piazza Duomo a Milano. 🔗 Leggi su Leggo.it

Muore in un incidente l’ex bodyguard di Alberto Genovese: chi era Simone Bonino e cosa faceva a terrazza SentimentoSimone Bonino, 45 anni, è deceduto in un incidente avvenuto in corso Sempione a Milano.

Milano, scontro fra un'auto e un mezzo Amsa: morto un uomo di 45 anniNella prima mattinata di oggi, a Milano, si è verificato un incidente in corso Sempione, all’incrocio con via Emanuele Filiberto, che ha coinvolto un mezzo Amsa e un’auto.

