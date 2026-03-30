Una donna accusata di essersi spacciata per consulente finanziaria e di aver fatto consegnare 82mila euro da un uomo anziano si trova a processo. La presunta truffa riguarda la richiesta di denaro con l’inganno, con l’obiettivo di ottenere la somma attraverso l’inganno e la manipolazione. L’udienza si è tenuta nel tribunale della città di Fermo.

Fermo, 30 marzo 2026 – Spacciandosi per consulente finanziaria si era fatta versare da un anziano 82mila euro. In realtà si trattava di una truffa ben congegnata da una donna di 69 anni originaria della Sicilia che era stata smascherata dai carabinieri. Per questo motivo la truffatrice, a conclusione delle indagini, è stata rinviata a giudizio. Le indagini dei carabinieri. La donna era finita nei guai quando i militari dell’Arma avevano concluso un ’articolata attività investigativa andata avanti per mesi e legata ad una consistente truffa consumata ai danni di un 78enne di Fermo, denunciandola alla competente autorità giudiziaria. Le indagini, scaturite a seguito della querela sporta dalla vittima, avevano impegnato i carabinieri per alcuni mesi al fine di poter raccogliere le prove utili ad incastrare la 69enne di origini siciliane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Si era fatta consegnare 82mila euro da un anziano: consulente truffatrice a processo

Articoli correlati

Leggi anche: Matera, arrestato finto agente: si è fatto consegnare il bancomat da un anziano per acquisti in gioielleria

“Paga, sono la donna della morte”. Dai balli di tango al sesso e alle frustate: così una 34enne si è fatta consegnare 70mila euro dal partner di 54 anniMilano, 7 marzo 2026 – Difficile pensare che non fosse tutto architettato sin dal principio.

Contenuti e approfondimenti su fatta consegnare

Discussioni sull' argomento Si era fatta consegnare 82mila euro da un anziano: consulente truffatrice a processo; Truffa del finto poliziotto. Arrestato; Consegna 40 mila euro di gioielli a un finto carabiniere: donna truffata allerta il 113; RAPINA AVVENUTA NEL FEBBRAIO PRESSO UNA BANCA DI PERUGIA: ESEGUITA ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE DOMICILIARE.

Buonasera Domanda per chi deve consegnare tesi magistrale entro il 27 aprile. Oggi ho dato ultimo esame quindi verrà convalidato in teoria entro 10 gg. Come funziona adesso per la seconda convalida Viene anticipata oppure se va fatta a maggio comunq - facebook.com facebook