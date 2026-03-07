Una donna di 34 anni ha convinto un uomo di 54 anni a consegnarle 70mila euro, passando da balli di tango a incontri di sesso e frustate. Le autorità di Milano stanno indagando sulla vicenda, che coinvolge pratiche di sfruttamento e manipolazione. La donna si è autoproclamata “la donna della morte” in un messaggio scritto. Gli investigatori stanno verificando i dettagli delle richieste e delle modalità adottate.

Milano, 7 marzo 2026 – Difficile pensare che non fosse tutto architettato sin dal principio. È molto più probabile che Roberta P., con precedenti per droga e lesioni, abbia coltivato con pazienza quell’amicizia per far abbassare le difese della vittima designata e colpire a sorpresa. Ieri la trentaquattrenne, residente in zona Lanza, è stata messa ai domiciliari dai carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia Monforte, che, a valle dell’indagine coordinata dal pm Maura Ripamonti, le hanno notificato l’ordinanza del gip Chiara Valori che l’accusa di estorsione a sfondo sessuale e autoriciclaggio di soldi dirottati in un conto cipriota.... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

"Paga, sono la donna della morte". Dai balli di tango al sesso e alle frustate: così una 34enne si è fatta consegnare 70mila euro dal partner di 54 anni

