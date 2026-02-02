Il circolo Val di Foro del Pd dice no alle primarie di coalizione | tutti i temi affrontati nel congresso

Questa mattina ad Ari si è tenuto il congresso del circolo del Pd della Val di Foro. Gli iscritti si sono riuniti per più di tre ore, discutendo di vari temi e confrontandosi sulle prossime scelte politiche. Durante l'incontro, il circolo ha deciso di non sostenere le primarie di coalizione, una decisione che potrebbe avere ripercussioni sulla strategia del partito nella zona.

Si è svolto ad Ari il congresso programmatico del circolo del Partito Democratico della Val di Foro. È stata una intensa discussione che in più di 3 ore ha permesso agli iscritti di confrontarsi su diversi temi. In particolare, il circolo Val di Foro ha approvato all'unanimità il documento.

