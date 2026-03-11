Nasce il comitato per il no Val di Foro Marrucina in vista del referendum

Nel Chietino è stato costituito un comitato per il no Val di ForoMarrucina in vista del referendum del 22 e 23 marzo. L’obiettivo è riunire associazioni, circoli e movimenti della provincia per coordinare le attività di sensibilizzazione e campagne di opposizione alla consultazione. L’iniziativa mira a coinvolgere la comunità locale e a promuovere azioni di informazione contro il voto favorevole.

Nasce nel Chietino comitato per il no Val di ForoMarrucina. L'iniziativa, in vista del referendum in programma il 22 e 23 marzo, vuole dare voce e coordinare associazioni, circoli e movimenti della provincia per sostenere il voto contrario alla consultazione, promuovere iniziative di.