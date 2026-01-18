Il faentino Gianluca Poli alla Fortitudo Baseball.

Gianluca Poli, professionista faentino di 46 anni nel settore informatico, è stato recentemente nominato Pitching Coach della Fortitudo Baseball Bologna. Con questa nomina, entra a far parte di una delle aziende più riconosciute nel panorama italiano del baseball. Poli si occuperà della preparazione e dello sviluppo dei lanciatori della squadra, contribuendo con la sua esperienza alla crescita del team felsineo.

Un faentino alla corte della Fortitudo Baseball Bologna. Si tratta di Gianluca Poli, 46enne informatico il quale nelle scorse settimane ha ricevuto l’incarico per il ruolo di ‘ Pitching Coach ’ ovvero allenatore dei lanciatori della società felsinea, una tra le formazioni più prestigiose in Italia. Un traguardo per certi versi, forse anche un trampolino di lancio, certamente una avventura che sarà stimolante per Poli, il quale si è avvicinato alla disciplina "grazie ai Giochi della Gioventù - ricorda -. Ho incontrato il fondatore del baseball Faenza Germano Merendi. E da quel momento la passione per il baseball non mi ha più lasciato". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

