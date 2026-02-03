Tre alluvioni in 18 mesi ora vogliamo risposte | la voce del comitato faentino arriva in Parlamento

Una delegazione del Comitato Borgo alluvionato di Faenza è arrivata a Roma per chiedere risposte. In 18 mesi, la zona ha subito tre alluvioni e i cittadini sono stanchi di promesse non mantenute. Oggi sono stati ascoltati alla Camera dei Deputati, dove hanno spiegato la loro situazione e chiesto interventi concreti per proteggere il quartiere. La loro voce si unisce a quella di tante altre comunità che si trovano ad affrontare lo stesso problema.

Una delegazione del Comitato Borgo alluvionato di Faenza è stata ricevuta oggi, martedì, alla Camera dei Deputati dal presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico Pino Bicchielli, insieme a Rosaria Tassinari.

