san giovanni valdarno celebra la tradizione con la festa della salacca

San Giovanni Valdarno torna a festeggiare con la tradizione della Salacca, dopo aver annullato l’edizione dello scorso anno a causa delle restrizioni sanitarie. La comunità si riunisce domenica per gustare il pesce povero, simbolo della cucina locale, e rivivere le radici del paese. La manifestazione si svolgerà nel centro storico, dove i ristoranti prepareranno piatti tipici seguendo le ricette tradizionali.

Arezzo, 16 febbraio 2026 – San Giovanni Valdarn o celebra la tradizione con la Festa della Salacca. A chiusura degli appuntamenti del Carnevale sangiovannese, torna l’evento dedicato al pesce povero e gustoso. Mercoledì 18 febbraio a partire dalle 14, lungo la riva destra dell’Arno banchi gastronomici, attività per bambini e l’esibizione del Concerto comunale San Giovanni Valdarno si prepara ad accogliere con entusiasmo la tradizionale Festa della Salacca, organizzata dalla Pro Loco con il Comune di San Giovanni Valdarno. L’evento, che segna la chiusura dei festeggiamenti del Carnevale, si terrà mercoledì 18 febbraio, Mercoledì delle Ceneri, giorno simbolico di digiuno e astinenza dalla carne. 🔗 Leggi su Lanazione.it

